Augmentation des transactions entre banques régionales américaines, les prêteurs cherchant à renforcer leurs bilans

Les

prêteurs régionaux au cœur de la

crise bancaire de l'année dernière( ) multiplient les opérations pour consolider leurs bilans et rivaliser avec leurs concurrents, prolongeant ainsi une vague de consolidation dans le secteur qui pourrait faire l'objet d'un examen concurrence.

Les banques, dont les actifs sont généralement compris entre 10 et 100 milliards de dollars, ont conclu 38 opérations depuis le début de l'année, contre 29 au cours de la même période l'année dernière, selon les données de Dealogic.

Plus des deux tiers des prêteurs de l'indice KBW Regional Banking Index .KRX ont plus de 50 % de chances d'être rachetés au cours des 12 prochains mois, selon une analyse Reuters des données StarMine M&A fournies par LSEG. Le modèle attribue des scores aux cibles sur la base des fondamentaux, des valorisations du prix de l'action et d'autres facteurs.

Le secteur bancaire régional a subi d'énormes pressions, car les taux d'intérêt élevés ont freiné les emprunts, augmenté la concurrence pour les dépôts et conduit à des pertes plus importantes sur les prêts immobiliers commerciaux , obligeant les banques à changer d'échelle et à se diversifier, ont déclaré les investisseurs.

"Les banques régionales doivent se consolider pour être plus compétitives", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille bancaire chez Gabelli Funds. "Il existe plus de 4 000 banques individuelles, dont beaucoup ne sont pas compétitives dans le paysage actuel

Les rapprochements réduisent le coût du capital des banques et permettent aux acquéreurs d'augmenter et de diversifier les dépôts, une source essentielle de financement. Le coût des dépôts dans le secteur a augmenté au cours de chacun des huit derniers trimestres, car les épargnants ont cherché des produits à plus haut rendement, bien que les coûts semblent maintenant atteindre leur maximum, a déclaré Morningstar ce mois-ci.

L'acquisition par SouthState SSB.N de son rival plus petit Independent Bank Group IBTX.O , qui créera un banque avec 65 milliards de dollars d'actifs, est la plus grosse transaction de l'année en termes d'actifs. Le rachat de Heartland Financial

HTLF.O par UMB Financial suit de près, avec la création d'une banque dotée de 64,5 milliards de dollars d'actifs.

Le directeur général d'UMB, Mariner Kemper, a déclaré en avril que la base de dépôts à faible coût de Heartland était intéressante pour la banque et que de telles opérations permettraient aux prêteurs de s'étendre à de nouveaux États et d'avoir accès à davantage de déposants.

Avec la baisse des rendements des bons du Trésor, les banques qui avaient retardé les transactions pour éviter de cristalliser les pertes sur leurs avoirs en titres lorsque les rendements étaient élevés devraient également envisager des fusions-acquisitions.

Environ 45 % des pertes sur papier que les banques avaient accumulées sur leurs titres ont été effacées depuis le pic atteint il y a deux ans, a écrit Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, dans un rapport publié ce mois-ci.

"À mesure que les taux d'intérêt et l'environnement macroéconomique général évoluent, les bilans seront en mesure de soutenir plus facilement les fusions et acquisitions, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'activité", a déclaré David Portilla, associé du cabinet d'avocats Davis Polk & Wardwell, qui conseille sur les fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers.

New York Community Bancorp NYCB.N , dont les problèmes de crédit à l'exportation ont déclenché un effondrement du secteur au début de l'année, est la première cible de rachat parmi les banques régionales, selon l'analyse des données Starmine de Reuters, qui a attribué à NYCB un score de 98.

La banque se négocie à un ratio cours/valeur comptable d'environ 0,48, selon les données de LSEG. Un ratio inférieur à un indique généralement que l'action est sous-évaluée.

NYCB a été suivie par Valley National VLY.O , Hope Bancorp

HOPE.O , Banc of California BANC.N , Texas Capital Bancshares

TCBI.O et Fulton Financial FULT.O , dont les actifs sont compris entre 17 et 62 milliards de dollars et qui se négocient tous à un ratio cours/valeur comptable inférieur à un.

"S'il doit y avoir des tensions et d'éventuelles valorisations attrayantes, ce sera en aval de la chaîne alimentaire en termes de taille des banques", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management, qui détient plusieurs actions de banques.

Mulberry a déclaré que les prêteurs de taille moyenne comme Fifth Third FITB.O et Huntington Bancshares HBAN.O pourraient avoir envie de racheter des rivaux plus petits qui leur permettraient de mieux concurrencer des banques comme JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo

WFC.N .

Les banques citées ci-dessus ont refusé ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

VENTS CONTRAIRES RÉGLEMENTAIRES

Alors que les rapprochements devraient contribuer à soutenir les petits prêteurs en difficulté, les grandes transactions devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi en vertu des nouvelles règles proposées par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Les régulateurs bancaires examinent l'impact des transactions sur la concurrence, le risque systémique et les besoins des communautés concernées, tandis que dans certains cas, le ministère de la justice donne son avis sur les questions concurrence.

Cette année, l'OCC et la FDIC ont proposé des politiques de fusion plus strictes, en particulier pour les transactions qui créent des banques avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs, afin de s'assurer que les meilleures fusions sont approuvées et n'augmentent pas les risques systémiques.

En 2021, l'administration Biden, qui a adopté une position stricte sur les fusions en général, a exhorté la Réserve fédérale et le ministère de la Justice à mettre à jour leurs lignes directrices sur les fusions et acquisitions bancaires et à renforcer la surveillance des opérations.

Les transactions bancaires ont également fait l'objet d'un examen politique approfondi après que les régulateurs ont organisé l'année dernière la vente de la First Republic Bank en faillite à JPMorgan et la vente des actifs de la Signature Bank en faillite à NYCB. Cette fusion a fait entrer NYCB dans une nouvelle catégorie réglementaire , ce qui a contribué à ses problèmes .

Néanmoins, M. Portilla, qui est également conseiller en matière de réglementation, a déclaré que les agences étaient conscientes des pressions commerciales exercées par les banques.

"La logique de l'industrie pour la consolidation du secteur bancaire est très forte et je pense que les régulateurs le reconnaissent", a-t-il déclaré.

Si le candidat républicain à la présidence Donald Trump est réélu en novembre, la surveillance des fusions et acquisitions bancaires devrait également s'assouplir. "Je m'attendrais à une réglementation plus légère", a déclaré Jason Benowitz, gestionnaire de portefeuille senior à la société d'investissement Segall Bryant & Hamill.

Les porte-parole de la campagne de M. Trump n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.