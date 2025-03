Audi (Volkswagen) annonce la suppression de 7500 postes d'ici à 2029

AOF - EN SAVOIR PLUS

Audi prévoit simultanément d'investir quelque huit milliards d'euros sur ses sites allemands d'ici 2029. à Ingolstadt, un modèle électrique d'entrée de gamme sera produit, de même que le prochain Audi Q3 conjointement avec l'usine hongroise de Győr. Avec la production de voitures 100 % électriques et d'un modèle à moteur thermique, le site sera "solidement positionné pour la transition vers la mobilité électrique".

"Ensemble, nous envoyons un signal clair en faveur d'une concentration accrue, d'une efficacité améliorée et d'une rentabilité augmentée sur nos sites allemands", ajoute-t-il.

(AOF) - Audi, filiale de Volkswagen annonce que sa direction et son comité d'entreprise ont convenu d'une réduction d'effectifs "socialement responsable" "pouvant aller jusqu'à 7 500 emplois dans les secteurs indirects d'ici 2029". Il s'agit selon le constructeur de "garantir la compétitivité future des usines allemandes" avec une "réduction de la bureaucratie". " Grâce à cet accord, nous renforçons à parts égales la compétitivité et la préparation d'Audi pour l'avenir", déclare Gernot Döllner, PDG d'Audi.

