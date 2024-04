AUDACIA : RESULTATS ANNUELS 2023 : HAUSSE DES AUM ET APPRECIATION DE L’ANR PAR ACTION

« Nous nous réjouissons des performances 2023 d’Audacia, qui confirment l’accélération de la transformation du Groupe. Nos actifs sous gestion, couvrant désormais toutes nos verticales d’investissement, augmentent de plus de 25%. Nous avons également intensifié nos prises de participations dans de nouvelles sociétés prometteuses. Afin de mener à bien notre stratégie de croissance, nous avons procédé à de nombreux recrutements visant à accroître la séniorité des équipes de gestion et renforcer notre expertise dans nos thématiques d’investissement », souligne Olivier de Panafieu, Directeur Général d’Audacia.



« Avec une équipe de direction renforcée, nous abordons avec ambition l’année 2024 qui verra le closing de plusieurs levées de fonds stratégiques et des nouveaux investissements dans des futures pépites de la deeptech, du new space, du renouveau énergétique ou encore de la santé. Notre pari de faire d’Audacia un acteur disruptif du private equity est en train de se réaliser et nous sommes tous engagés pour mener à bien ce challenge ambitieux » déclare Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration d’AUDACIA.