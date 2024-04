Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Audacia: premier closing de 70 ME pour un fonds information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Audacia annonce un premier closing à hauteur de 70 millions d'euros de Quantonation II, second fonds de Quantonation Ventures, dédié aux technologies quantiques.



Après le succès de Quantonation I qui est parvenu à lever 91 millions d'euros lors de son final closing, son successeur Quantonation II ambitionne d'atteindre une taille plus que doublée à

200 millions d'euros.



' Depuis 2018, Quantonation Ventures soutient des entrepreneurs dans le secteur de la deep tech, qui oeuvrent à transformer la science quantique et la physique innovante en des systèmes et applications pour la communication, l'informatique et les capteurs ' indique la direction.



Charles Beigbeder, Président Directeur Général d'Audacia a déclaré: ' Nous nous réjouissons de ce premier closing de Quantonation II à hauteur de 70 millions d'euros, qui s'inscrit totalement dans notre ambition d'atteindre les 200 millions d'euros pour ce deuxième fonds. '





