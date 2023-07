AUDACIA: MISE A DISPOSITION DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES N°3

MISE A DISPOSITION DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES N°3

INTERVIEWS VIDEO DE CHARLES BEIGBEDER

ET D’OLIVIER DE PANAFIEU





Paris, le 5 juillet 2023. AUDACIA (code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD), acteur innovant du capital-investissement en France, annonce la publication de sa nouvelle Lettre aux actionnaires en format vidéo.

Charles Beigbeder, Fondateur et Président, et Olivier de Panafieu, Directeur Général, y évoquent la dynamique d’AUDACIA dans chacun de ses marchés porteurs et les actions à mener pour atteindre son objectif d’encours sous gestion d’1 milliard d’ici fin 2025.



Cette lettre-vidéo est consultable sur : www.audacia.fr/investisseurs/

Pour recevoir les prochaines éditions, les actionnaires sont invités à s’inscrire sur : investisseurs@audacia.com