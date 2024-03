Audacia : Frédéric Leclerc nommé directeur capital immobilier

(AOF) - Audacia, acteur du capital-investissement en France, annonce l’arrivée de Frédéric Leclerc en tant que directeur capital immobilier. Ce recrutement va permettre de conforter le plan à moyen terme d’Audacia dans sa verticale Immobilière à fort potentiel de croissance. Frédéric a une expérience de plus de vingt ans dans la gestion d’actifs immobiliers. Il a aussi bien travaillé pour des "pure players" de l’immobilier que dans des grands groupes internationaux.

Head of investment chez UBS pendant 15 ans, Frédéric Leclerc a notamment eu la charge d'un portefeuille d'actifs de plus de deux milliards d'euros poursuivant des stratégies core et value add. Il a aussi participé à la réalisation de nombreuses transactions pour un montant cumulé de plus d'un milliard et demi d'euros.