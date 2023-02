AUDACIA: CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+20%) EN 2022

CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+20%) EN 2022

 Passage d’une étape stratégique marquée par la montée en puissance des Nouveaux Fonds (+184%) représentant 48% du CA Groupe

 Accélération de la croissance portée par le Fonds Quantonation et le déploiement des Obligations Relance

 Résilience de l’activité historique ISF





Audacia enregistre un chiffre d’affaires 2022 en nette progression de +20% par rapport à l’exercice 2021. Les revenus du Groupe s’établissent ainsi à 9,8 M€ avec une montée en puissance des Nouveaux Fonds qui contribuent désormais pour près de la moitié du CA total.



Forte dynamique des Nouveaux Fonds en 2022

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires des Nouveaux Fonds a pratiquement triplé et s’établit à 4,7 M€ contre 1,6 M€ un an plus tôt. La croissance a notamment été portée par :

- Capital Développement : L’activité est en forte progression (+113%), grâce notamment au succès du dispositif Obligations Relance qui a contribué à hauteur de 0,5 M€ de chiffre d’affaires. Au cours de l’année 2022, Audacia a investi 31 M€ dans 11 PME françaises (Girod Médias, Les Petites Canailles, Atlantis TV, Groupe Ober, Maison Kitsuné, Maison Landemaine, LePape, Ninkasi, Vie & Véranda, Zodiac Milpro et Vanessa Bruno) ;