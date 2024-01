AUDACIA : AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUES AU CONTRAT DE LIQUIDITE CONCLU AVEC INVEST SECURITIES

Audacia (FR00140059B5 Euronext Paris – Growth), annonce ce jour avoir augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité confié à INVEST SECURITIES par l’apport de 35 000 euros en espèces.



Cette augmentation, conforme aux dispositions de l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 (la « Décision AMF ») a pour but de rééquilibrer les moyens cash et titres du compte de liquidité et vise à assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.



A la date du 29/01/2024 après clôture du marché et après augmentation du montant en numéraire au contrat de liquidité de 35 000 euros, les moyens disponibles sont les suivants :



49 111 Titres

36 005,28 € en espèces