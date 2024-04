AUDACIA ANNONCE LE PREMIER CLOSING A 70 M€ DE QUANTONATION II, SECOND FONDS D'AMORÇAGE DEDIE AUX TECHNOLOGIES QUANTIQUES GERE PAR QUANTONATION VENTURES

Audacia, acteur innovant du capital investissement en France, annonce un premier closing à hauteur de 70 millions d’euros de Quantonation II, second fonds de Quantonation Ventures, dédié aux technologies quantiques.



Conformément à sa feuille de route, visant à atteindre 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion fin 2025, ce nouveau closing illustre la dynamique des thématiques d’investissement d’Audacia, avec les technologies quantiques gérées par Quantonation Ventures, le newspace géré par Expansion, la transition énergétique géré par Exergon, et le fonds développé en partenariat avec Sorbonne Université.



Après le succès de Quantonation I qui est parvenu à lever 91 millions d’euros lors de son final closing, son successeur Quantonation II ambitionne d’atteindre une taille plus que doublée à 200 millions d’euros.



Quantonation, une marque leader du capital investissement dédié aux technologies quantiques



La physique - et en particulier la physique quantique - est le socle fondamental d’un tournant technologique majeur. Cette nouvelle révolution industrielle est une opportunité inédite pour bâtir de nouveaux leaders mondiaux.