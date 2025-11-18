Aucune entreprise n'est à l'abri de l'éclatement de la bulle de l'IA, déclare le directeur général de Google à la BBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 18 novembre - Le directeur général d'Alphabet

GOOGL.O Sundar Pichai a déclaré qu'aucune entreprise ne sortirait indemne de l'effondrement du boom de l'intelligence artificielle, alors que la flambée des valorisations et l'importance des investissements dans le secteur alimentent les craintes d'une bulle.

Dans une interview accordée à la BBC et publiée mardi, M. Pichai a déclaré que la vague actuelle d'investissements dans l'IA constituait un "moment extraordinaire", tout en reconnaissant que le marché comportait des "éléments d'irrationalité", faisant ainsi écho aux mises en garde contre l'"exubérance irrationnelle" à l'époque des "dotcoms".

La question de savoir si les valorisations de l'IA sont viables a également fait l'objet de nombreux débats parmi les analystes.

Interrogé sur la manière dont Google ferait face à un éventuel éclatement de la bulle, M. Pichai a déclaré qu'il pensait pouvoir résister à la tempête, mais il a ajouté: "Je pense qu'aucune entreprise ne sera à l'abri, y compris la nôtre."

Les actions d'Alphabet ont bondi d'environ 46 % cette année, les investisseurs ayant parié sur sa capacité à concurrencer OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Aux États-Unis, les inquiétudes suscitées par les valorisations élevées de l'IA ont commencé à peser sur l'ensemble des marchés, tandis que les responsables politiques britanniques ont également signalé des risques de bulle .

En septembre, Alphabet a promis 5 milliards de livres sur deux ans pour l'infrastructure et la recherche en matière d'IA au Royaume-Uni, y compris un nouveau centre de données et des investissements dans DeepMind, son laboratoire d'IA basé à Londres.

M. Pichai a également déclaré à la BBC, lors de l'interview réalisée au siège californien de Google, que Google commencerait à former des modèles en Grande-Bretagne, une initiative dont le Premier ministre Keir Starmer espère qu'elle soutiendra l'ambition du pays de devenir la troisième "superpuissance" mondiale en matière d'IA , après les États-Unis et la Chine.

M. Pichai a également mis en garde contre les besoins énergétiques "immenses" de l'IA et a déclaré que les objectifs d'Alphabet en matière de consommation nette zéro seraient retardés en raison de l'augmentation de la puissance de calcul.