Aubay: en négociations pour acquérir Solutec information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - Aubay a indiqué être entré en négociations exclusives avec Holding Solutec SAS en vue de l'acquisition de 100% du capital de Solutec, entreprise comptant plus de 1400 collaborateurs et ayant généré en 2024 un chiffre d'affaires rentable de 112 millions d'euros.



Cette société lyonnaise, implantée également à Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Lille, accompagne une clientèle de grands comptes dans leur digitalisation, sur des activités parfaitement analogues à celles de Aubay.



Cette acquisition, qui serait réalisée quasi exclusivement en numéraire, reste soumise à l'obtention des avis des instances représentatives du personnel d'une part et de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence d'autre part.





