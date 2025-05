AUBAY : Déclaration des droits de vote au 30 avril 2025

information fournie par Cercle Finance • 05.05.2025 • 14:23 •

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Airbus de 'conserver' à 'achat', et ce malgré un objectif de cours abaissé de 3% à 175 euros, dans une note plus générale sur les valeurs européennes de l'aéronautique et de l'électronique de défense.