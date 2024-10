AUBAY : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 : Accélération de la croissance organique (+4,3% sur 3 mois et +0,7% sur 9 mois)

En M€ T3 2024* T3 2023 Var. organique 9 mois 2024* 9 mois 2023 Var. organique France 67,4 64,2 +5,0% 211,2 208,6 +1,3% International 61,8 59,7 +3,4% 190,3 190,1 +0,1% Total 129,2 123,9 +4,3% 401,5 398,7 +0,7%

* Données non auditées

Dans un environnement économique inchangé, Aubay a réalisé au troisième trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 129,2 M€, en hausse organique de +4,3%. Aubay renoue ainsi, comme anticipé, avec la croissance grâce à une performance opérationnelle en amélioration et à un effet calendaire favorable. Le chiffre d'affaires réalisé sur 9 mois s'élève à 401,5 M€, en hausse de +0,7%.

L'activité en France bénéficie toujours de la bonne résilience des principaux marchés sur lesquels Aubay opère, tant auprès de ses clients historiques qu'auprès de nouveaux grands comptes. Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre ressort à 67,4 M€ en hausse organique de +5,0% .

À l'international , le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 61,8 M€ en hausse de +3,4% . Tous les pays délivrent des performances en amélioration.

Les efforts de restructuration en Italie portent leurs fruits avec un chiffre d'affaires trimestriel désormais stabilisé autour de 25 M€ et la poursuite de la hausse des prix de vente enclenchée depuis un an. Les économies engagées seront pleinement mesurables sur 2025.

La zone ibérique maintient un bon niveau de croissance alimentée par la hausse des prix de vente et une amélioration du taux d'activité. La zone belgo-luxembourgeoise enregistre une activité en légère croissance sur la période.

Les prix de vente demeurent bien orientés, en hausse désormais dans l'ensemble des zones sur lesquelles le groupe intervient.

Le taux d'activité s'est sensiblement amélioré et atteint désormais 94,3%, contre 93,4% sur la même période de 2023.

La gestion, orientée sur l'optimisation des marges, se traduit par un effectif global en fin de période en léger recul à 7 440 collaborateurs. Ce recul trouve principalement sa source en zone ibérique où le niveau d'inter-contrats a été divisé par 2,5 fois en lien avec la gestion agile des effectifs. On peut noter qu'après l'effet saisonnier défavorable et habituel sur les mois estivaux, toutes les zones géographiques sont repassées en recrutements nets positifs sur les mois de septembre et octobre.

Perspectives d'activité pour la fin de l'année

Le contexte dans lequel évolue Aubay ne traduit pas d'évolution particulière ces dernières semaines. Dans ces conditions, le groupe confirme l'atteinte de ses objectifs communiqués en début d'exercice :

Un chiffre d'affaires compris entre 534 M€ et 550 M€ ;

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5% ;

Publication du chiffre d'affaires annuel 2024, le mercredi 22 janvier 2025 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Cumul

9 mois 2024 Croissance organique +0,7% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +0,7%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 440 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

