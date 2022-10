AUBAY : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 : Un contexte de marché toujours porteur - Croissance organique : +8,4%

En M€ T3 2022* T3 2021 Var. organique 9 mois 2022* 9 mois 2021 Var. organique France 61,9 55,8 +10,9% 193,3 174,1 +11,0% International 59,0 55,8 +5,8% 186,0 170,5 +9,1% Total 120,9 111,6 +8,4% 379,4 344,7 +10,1%

* Données non auditées

Aubay réalise un très bon troisième trimestre en enregistrant un chiffre d'affaires de 120,9 M€ en hausse de +8,4% à périmètre constant. Le niveau d'activité demeure élevé à la faveur d'une demande de la part des clients toujours soutenue.

Le chiffre d'affaires en France ressort à 61,9 M€ en hausse de +10,9% et traduit une performance remarquable malgré un jour de facturation en moins sur le trimestre. La demande de la part des grands comptes reste toujours très bien orientée. Le recrutement s'accélère.

A l'international, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 59,0 M€ en hausse de +5,8% malgré un calendrier défavorable (-1 jour) et une base de comparaison exigeante. La demande reste également soutenue et l'enjeu reste la disponibilité des consultants.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance interne s'établit à +10,1%.

Comme prévu, le recrutement net s'est accéléré au cours du 3 ème trimestre avec des effectifs portés à 7 625 collaborateurs contre 7 442 au 30 juin 2022, soit +183 nouveaux talents au sein du groupe. Aubay confirme son attractivité dans un marché des ressources humaines concurrentiel, en particulier à l'international où des pénuries de talents peuvent apparaitre ponctuellement.

Le groupe continue de veiller à équilibrer son inflation salariale avec les augmentations de ses prix de vente.

Dans ce marché porteur, le taux d'activité des consultants se maintient à un niveau élevé et s'établit à 95,9% contre 95,0% un an plus tôt.

Perspectives d'activité pour 2022

Dans ce contexte de marché toujours dynamique et en dépit d'un effet calendaire défavorable sur le 2 ème semestre, Aubay est confiant sur sa capacité à atteindre la borne haute de son objectif de chiffre d'affaires à 513 M€.

La bonne maîtrise du couple inflation salariale/prix de vente permet également de resserrer par le haut la fourchette de marge opérationnelle d'activité entre 10% et 10,5% contre précédemment 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires annuel 2022, le mercredi 25 janvier 2023 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Cumul

9 mois 2022 Croissance organique +10,1% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +10,1%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 625 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

