AUBAY : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 : 136,2 M EUR - Bonne résistance de l'activité dans un calendrier défavorable

En M€ T1 2025* T1 2024 Var. organique France 74,1 75,4 -1,7% International 62,1 64,9 -4,4% Total 136,2 140,3 -3,0%

* Données non auditées

Dans un contexte de marché inchangé, Aubay réalise un début d'année sans surprise avec un chiffre d'affaires de 136,2 M€ au premier trimestre, en recul de 3,0 %. Ce repli, anticipé, est le reflet d'effets calendaires défavorables en France, et plus fortement encore à l'international, notamment en Italie.

L'évolution de prix demeure bien orientée sur l'ensemble des zones géographiques et permet de compenser pour partie la baisse contrôlée des effectifs à l'international. Cette performance est conforme aux anticipations du début d'exercice.

Au global, les effectifs s'élèvent à 7425 consultants au 31 mars 2025, en léger recul par rapport au 31 décembre 2024. Le taux de productivité s'établit à 92,4 % contre 92,9 % un an plus tôt.

En France , Aubay affiche une bonne résistance, avec un chiffre d'affaires en légère baisse, en raison de la perte d'une journée ouvrée facturable par rapport au premier trimestre 2024. Hors effet calendaire, le chiffre d'affaires serait stable. Confiant dans les perspectives de l'année, le groupe a repris ses recrutements au T1 2025 afin d'anticiper la reprise attendue de la demande dans les mois à venir.

A l'international , le recul du chiffre d'affaires est un peu plus marqué sur la période en raison de l'ajustement des effectifs pour améliorer la productivité et d'effets calendaires importants en Italie (CA stable à jours ouvrés comparables). Les perspectives restent cependant favorables. La demande affiche une tendance haussière et les effets prix restent également positifs.

Perspectives 2025

Positionné au cœur du marché européen et bénéficiant d'une forte implantation dans les secteurs de la banque et de l'assurance, Aubay conserve un avantage stratégique dans un contexte international incertain. Le groupe reste solidement ancré sur ses marchés domestiques. Dans ce contexte, Aubay fait preuve de confiance et confirme ses objectifs annuels.

Une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 540 à 556 M€ ;

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.

Publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025, le 23 juillet 2025 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

T1 2025 Croissance organique -3,0% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées -3,0%

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 425 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2024, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 540,3 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com