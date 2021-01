AUBAY : Chiffre d'affaires 2020 de 426,4 M EUR supérieur aux prévisions - Forte résilience de l'activité dans un contexte de crise

En M€ T4 2020* T4 2019 Var. 2020 2019 Var. Var.

organique France 56,8 55,0 +3,1% 217,0 213,7 +1,6% -5,5% International 55,1 55,4 -0,5% 209,4 204,1 +2,6% +2,6% Total 111,9 110,4 +1,3% 426,4 417,8 +2,1% -1,5%

* Données en cours d'audit

Aubay publie un chiffre d'affaires de 426,4 M€ au titre de 2020 en croissance de +2,1% en données publiées et de -1,5% à périmètre comparable. Cette performance, obtenue dans un environnement sanitaire incertain, est supérieure à la borne haute de l'objectif qui était compris entre 420 M€ et 425 M€. Aubay démontre la forte résilience de son activité dans ce contexte de crise.

Sur l'ensemble du 2nd semestre, toutes les zones ont délivré des performances supérieures aux prévisions. L'activité commerciale s'est avérée robuste et s'est même progressivement améliorée jusqu'à la fin de l'exercice. Le taux de productivité a lui aussi progressé et le groupe a pu ainsi relancer ses plans de recrutement.

Une marge opérationnelle d'activité qui dépasse sensiblement l'objectif

Bénéficiant d'un bon taux d'activité 93,4% vs 92,5% en 2019, la marge opérationnelle d'activité, qui était attendue à 9%, se situera autour de 9,6%, ce qui constitue un niveau exceptionnel compte tenu du contexte.

Des effectifs en hausse grâce à un second semestre dynamique

Les effectifs, à fin décembre, sont en progression et s'élèvent à 6 562 collaborateurs à comparer à 6 503 fin décembre 2019. A partir de la fin du premier semestre 2020, le groupe a de nouveau fait croitre ses effectifs, à un rythme plus rapide qu'anticipé avec une hausse de 58 collaborateurs au 3ème trimestre et 93 collaborateurs au 4ème trimestre. L'effectif s'est stabilisé en France sur le 2ème semestre, la croissance provenant principalement de l'Europe du Sud.

Perspectives 2021

L'excellente fin d'exercice 2020 et le fort taux de productivité sont très prometteurs pour l'exercice en cours. L'année 2021 débute ainsi sur des bases solides avec une amélioration de la visibilité. Les fondamentaux financiers de Aubay ressortent au final à nouveau renforcés, permettant au management de se concentrer, avec détermination, sur la croissance organique, tout en restant prêt à saisir toute opportunité de croissance externe qui apporterait de la valeur et contribuerait au développement.

Aubay table ainsi sur une amélioration progressive de sa tendance organique trimestre après trimestre en 2021. L'objectif est donc de délivrer une solide performance de croissance associée à un niveau de résultat normatif sur l'ensemble de l'année 2021 soient :

Un chiffre d'affaires annuel compris entre 440 et 450 M€,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

Publication des résultats de l'exercice 2020, le 24 mars 2021 après bourse.

Agenda financier 2021

Agenda Financier 2021 Date Chiffre d'affaires T1 2021 Mercredi 21/04/2021 Chiffre d'affaires T2 2021 Mercredi 21/07/2021 Résultats S1 2021 Mercredi 15/09/2021 Réunion analystes financiers Jeudi 16/09/2021 Chiffre d'affaires T3 2021 Mercredi 20/10/2021 Chiffre d'affaires T4 2021 Mercredi 26/01/2022

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

2020 Croissance organique -1,5% Impact des variations de périmètre +3,6% Croissance en données publiées +2,1%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 562 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4 M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



