Au moins 45 migrants ont péri dans un naufrage en Méditerranée

GENEVE 19 août (Reuters) - Au moins 45 migrants et réfugiés africains ont péri en Méditerranée dans ce qui constitue le pire naufrage depuis le début de l'année au large des côtes libyennes, ont annoncé mercredi deux agences des Nations unies. Le Haut Commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OMI), dans un communiqué au sujet de ce naufrage survenu lundi, appellent à augmenter les capacités de recherche et de secours pour répondre aux appels de détresse. "Quelque 37 survivants, originaires principalement du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été secourus par des pêcheurs locaux avant d'être interpellés à leur débarquement", précise le communiqué. "Ils ont rapporté au personnel de l'OMI que 45 autres, dont cinq enfants, avaient perdu la vie lors de l'explosion du moteur du bateau au large de Zouara." Ce naufrage porte à 320 au moins le nombre de migrants et réfugiés morts au large de la Libye depuis le début de cette année, précisent le HCR et l'OMI. (Stephanie Nebehay, version française Marc Angrand)

