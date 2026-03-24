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* L'avion prend feu, des engins explosifs à bord se déclenchent

* La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête

* Le modèle Lockheed est également impliqué dans le récent accident survenu en Bolivie

* La Colombie cherche à moderniser sa flotte vieillissante

(Un nouveau bilan pour la Colombie) par Luis Jaime Acosta, Iñigo Alexander et Sarah Morland

Le bilan du crash d'un avion de l'armée de l'air colombienne a presque doublé pour atteindre 66 morts lundi soir, ont déclaré deux sources militaires à Reuters, alors que les autorités continuent de retirer des corps de l'épave.

Il s'agit de l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire récente de l'armée de l'air colombienne, qui a également fait des dizaines de blessés.

L'accident s'est produit alors que l'avion de transport Hercules C-130 construit par Lockheed Martin LMT.N décollait de Puerto Leguizamo, à la frontière avec le Pérou, a déclaré le ministre de la Défense Pedro Sanchez sur X.

L'avion aurait subi un impact en bout de piste au moment du décollage, a indiqué à Caracol le pompier Eduardo San Juan Callejas, et une aile de l'avion aurait ensuite heurté un arbre alors qu'il plongeait.

L'avion a pris feu et des engins explosifs se sont déclenchés à bord, a ajouté M. Callejas.

Les habitants de la région isolée ont été les premiers à sortir les survivants, des vidéos montrant des hommes descendant à toute vitesse un chemin de terre avec des soldats blessés à l'arrière de leur moto.

Des véhicules militaires sont arrivés par la suite, mais les autorités ont indiqué que le site de l'accident était difficile d'accès, ce qui a entravé les efforts de sauvetage.

L'armée de l'air colombienne avait initialement annoncé un total de 121 personnes à bord, dont 110 soldats et 11 membres d'équipage. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement la raison de la différence avec les chiffres communiqués par les autorités locales.

MODERNISATION DE L'ARMÉE

Le président Gustavo Petro, au crépuscule de son mandat, a critiqué lundi les obstacles bureaucratiques qui retardent son projet de modernisation de l'armée.

"Je ne tolérerai plus aucun retard; c'est la vie de nos jeunes qui est en jeu", a-t-il déclaré dans un message publié sur X. "Si les responsables administratifs civils ou militaires ne sont pas à la hauteur de ce défi, ils doivent être démis de leurs fonctions."

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle colombienne du 31 mai prochain ont présenté leurs condoléances et demandé l'ouverture d'une enquête.

Un porte-parole de Lockheed Martin a déclaré que la société s'engageait à aider la Colombie dans son enquête sur l'incident.

Les avions Hercules C-130 ont été lancés dans les années 1950 et la Colombie a acquis ses premiers modèles à la fin des années 1960. Plus récemment, elle a modernisé certains anciens C-130 avec des modèles plus récents envoyés par les États-Unis en vertu d'une disposition autorisant le transfert d'équipements militaires usagés ou excédentaires.

Les Hercules C-130 sont fréquemment utilisés en Colombie pour transporter des troupes dans le cadre des opérations militaires, dans un conflit interne qui dure depuis six décennies et qui a coûté la vie à plus de 450 000 personnes .

Le numéro de queue de l'avion qui s'est écrasé lundi correspond à celui du premier des trois avions livrés par les États-Unis à la Colombie ces dernières années.

Fin février, un autre Hercules C-130 appartenant à l'armée de l'air bolivienne s'est écrasé dans la ville populeuse d'El Alto, manquant de peu un quartier résidentiel.

Plus de 20 personnes sont mortes dans cet accident et 30 autres ont été blessées. Des billets de banque provenant de la cargaison de l'avion link ont été éparpillés sur le site de l'accident, ce qui a provoqué des affrontements entre les habitants et les forces de sécurité.