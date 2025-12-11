Attribution gratuite de bons de souscription d'actions au bénéfice de tous les actionnaires de la Société

Vaziva, fintech sociale pionnière de la dématérialisation des avantages aux salariés, annonce la mise en œuvre d’une opération d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) au profit de l’ensemble de ses actionnaires, d’un (1) BSA par action détenue avec un prix d’exercice fixé à 46,00 € représentant une prime de 15,58 % par rapport au cours de clôture du 10 décembre 2025. En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Mixte qui s’est réunie le 28 juin 2024 (6ème résolution), le Conseil d’Administration de la Société, lors de sa réunion en date du 2 décembre 2025, a décidé du principe de l’émission et de l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions aux actionnaires de la Société et a subdélégué au Président Directeur Général de la Société tous pouvoirs à cet effet. Le Président Directeur Général a décidé en date du 10 décembre 2025 l’émission et l’attribution gratuite à l’ensemble des actionnaires de 2 681 650 BSA, selon les modalités détaillées ci-après. L’opération concerne tous les actionnaires de la Société, soit les détenteurs des 2 681 650 actions composant le capital social.