Attribution d'un nouveau permis lithium en Alsace du Nord

Pau, le 19 février 2024 - Un Arrêté Ministériel publié au Journal Officiel du 16 février 2024 annonce l’octroi d’un nouveau PER « lithium et substances connexes », dit « Les Poteries minérales », à la société Lithium de France, filiale d’Arverne Group. Situé dans le Bas-Rhin, le permis couvre une superficie de 151km2. Il s’agit du quatrième permis obtenu en deux ans par Lithium de France.



Arverne Group possède désormais, au travers de ses filiales, un portefeuille de 9 permis exclusifs de recherches - dont 7 sur la géothermie et 2 sur le lithium - situés dans trois régions différentes (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est), soit plus de 2 000 km².