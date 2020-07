Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaque du Hezbollah contre l'armée israélienne dans une zone frontalière - source Reuters • 27/07/2020 à 15:14









JERUSALEM/BEYROUTH, 27 juillet (Reuters) - Le Hezbollah libanais a mené une opération lundi contre l'armée israélienne dans le secteur des fermes de Chebaa, à la frontière entre le Liban et Israël, a-t-on appris de source libanaise. Cette attaque a été menée en représailles à la mort d'un combattant du groupe chiite armé lundi dernier dans une frappe aérienne en bordure de Damas attribuée à Israël, ajoute-t-on de même source. L'armée israélienne a fait état pour sa part d'un "incident en matière de sécurité" à la frontière avec le Liban et a ordonné aux habitants du secteur de rester confinés chez eux. La chaîne israélienne d'informations en continu N12 TV News a signalé un échange de coups de feu entre les forces israéliennes et des "activistes". Elle ajoute que des explosions ont été entendues dans le secteur. (Maayan Lubell et le bureau de Beyrouth version française Henri-Pierre André)

