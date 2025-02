Atream, la Carac et Selencia lancent Générations Immo ISR

(AOF) - Le groupe Carac et sa filiale Atream (société spécialisée dans la gestion d’actifs et de fonds immobiliers) annonce la création de Générations Immo ISR, une nouvelle unité de compte labellisée ISR immobilier. Société civile à capital variable, elle a pour objet le financement d'activités dédiées au "mieux vivre ensemble", à la cohésion sociale et contribuant au développement des territoires.

Son portefeuille ciblera des actifs ayant un impact social et environnemental, notamment dans l'hospitalité, les résidences gérées, la santé non médicalisée, l'éducation et le tourisme social et solidaire.

Classée Article 8 selon le règlement SFDR, Générations Immo ISR a pour ambition de concilier performance financière et extra-financière en consacrant au minimum 50% de ses actifs à des investissements durables avec un objectif social.

Ce support d'investissement vise à offrir une performance cible de 6%,soit le taux de croissance annualisé moyen de la valeur liquidative (frais du produit inclus mais hors frais de gestion du contrat et hors fiscalité).

Elle sera commercialisée en exclusivité par la Carac et Selencia Patrimoine, via le réseau salariés de la mutuelle et le réseau de CGP. Elle sera référencée dans les contrats d'épargne-retraite et d'assurance-vie suivants : Carac Épargne Patrimoine, PERIN Carac, PERIN Secteur Public, MyPGA, PGA, PGA Capi, et prochainement dans le PER Zen.