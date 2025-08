Atos : tente de soulever la résistance des 30,7E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 09:41









(Zonebourse.com) - Atos tente de soulever la résistance des 30,7E et pourrait s'ouvrir la route des 32,8E puis des 34,8; l'ex plancher du 12 mas, puis des 7 et 22 avril , du 5 au 20 mai dernier.





Valeurs associées ATOS 31,1450 EUR Euronext Paris +9,34%