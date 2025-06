Atos: supercalculateurs Eviden distingués dans le TOP500 information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Eviden, ligne de métier d' Atos , annonce que 57 de ses supercalculateurs figurent dans le TOP500 et le Green500, les classements mondiaux des supercalculateurs les plus puissants et les plus économes en énergie.



Le nombre de systèmes Eviden dans le TOP500 a plus que doublé en cinq ans, positionnant Eviden comme le troisième plus grand fabricant mondial en nombre de systèmes classés, et le premier en Europe, en Amérique latine et en Inde.



'Avec JUPITER classé n°4 dans le TOP500, sa partition JEDI à nouveau n° 1 dans le Green500 et ROMEO n° 2 dans le Green500, cette édition souligne l'engagement fort d'Eviden en matière d'innovation, de performance et d'efficacité énergétique', ajoute le groupe informatique.





