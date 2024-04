Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: supercalculateur EXA1 HE livré au CEA information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce la livraison du supercalculateur EXA1 HE (High Efficiency), basé sur la technologie BullSequana XH3000 d'Eviden et conçu pour répondre aux besoins du programme Simulation de la Direction des applications militaires du CEA.



Deuxième partition et la plus innovante du programme EXA1, il complète le supercalculateur EXA1 HF (High-Frequency) livré par Eviden en 2021. Il est équipé de 477 noeuds de calcul basés sur des processeurs Grace Hopper Superchips de Nvidia.



'Avec une performance de pointe de 104 pétaflops, le système peut atteindre une performance Linpack de l'ordre de 60 pétaflops, ce qui le place au même niveau que le 15e supercalculateur le plus puissant du dernier classement TOP500', souligne Atos.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.80%