Atos: résultat net part du Groupe de 248 ME en 2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 9 577 millions d'euros, en recul organique de - 5,4% par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires d'Eviden s'est élevé à 4 604 millions d'euros, en recul organique de -6,7%. Le chiffre d'affaires de Tech Foundations s'est établi à 4 972 millions d'euros, en recul organique de -4,1%.



La marge opérationnelle du Groupe s'est élevée à 199 millions d'euros, représentant 2,1% du chiffre d'affaires, en recul organique de -210 points de base par rapport à 2023.



Les prises de commandes ont atteint 7,9 milliards d'euros en 2024. Les prises de commandes d'Eviden ont atteint 4,1 milliards d'euros et les prises de commandes de Tech Foundations se sont élevées à 3,8 milliards d'euros.



Le résultat net part du Groupe était de 248 millions d'euros, principalement en raison du produit financier de 3 520 millions d'euros lié à la restructuration financière du Groupe et d'un coût de 2 858 millions d'euros comptabilisé dans les Autres Produits et Charges opérationnels.





