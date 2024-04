Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: reconduit dans le programme AWS MSP information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Atos annonce renouveler son adhésion au programme de partenariat Amazon Web Services (AWS) en tant que Managed Service Provider (MSP), après un processus de validation comprenant un audit de plusieurs jours, mené sur site par un auditeur tiers indépendant.



Le programme de partenariat AWS MSP valide l'homologation des partenaires d'AWS (APN Consulting Partners) qualifiés pour la fourniture de solutions globales couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets de leurs clients.



Les fournisseurs de services managés AWS aident les entreprises à répondre aux enjeux liés à leur activité et à soutenir leurs différents projets, en leur apportant leur expertise, leur capacité de conseil et leurs services de migration vers le cloud.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.53%