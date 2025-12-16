 Aller au contenu principal
Atos : rechute de -10%, enfonce 50E, peut viser 46E
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:59

Atos rechute lourdement, sous les 50E, moyennant une perte de -10% (pire score depuis le 14 mai, et les -13,9% du 11 mars dernier).
Le titre pourrait revenir chercher du soutien vers 46E, c'est à dire au niveau du support oblique moyen terme, issu du plancher des 27,2E du 31 juillet dernier.
Le support suivant se dessine vers 35E (ex-pivot du 4 mars au 4 juillet), c'est à dire le support ascendant long terme issu du plus bas absolu des 16E du 17/12/2024.

ATOS
49,8450 EUR Euronext Paris -9,32%
