Atos : rechute de -10%, enfonce 50E, peut viser 46E
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:59
Le titre pourrait revenir chercher du soutien vers 46E, c'est à dire au niveau du support oblique moyen terme, issu du plancher des 27,2E du 31 juillet dernier.
Le support suivant se dessine vers 35E (ex-pivot du 4 mars au 4 juillet), c'est à dire le support ascendant long terme issu du plus bas absolu des 16E du 17/12/2024.
Valeurs associées
|49,8450 EUR
|Euronext Paris
|-9,32%
