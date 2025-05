Atos: plan stratégique et de transformation à quatre ans information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un Capital Markets Day, Atos présente un plan stratégique et de transformation à quatre ans, visant à atteindre un chiffre d'affaires entre neuf et 10 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle d'environ 10% à l'horizon 2028.



Le groupe de services informatiques prévoit notamment une simplification de sa présence géographique, de sa gouvernance, de son portefeuille d'offre et de marques, afin de se recentrer sur les activités stratégiques et à fort potentiel.



Atos affiche aussi son intention de renouveler et recentrer son équipe de direction, d'alléger sa structure de coûts et d'accélérer les investissements dans l'innovation et les services de nouvelle génération avec un axe fort autour de l'IA.



'Grâce à une structure financière désormais sécurisée, notre plan stratégique et de transformation 'Genesis' va nous permettre de renforcer notre position de leader mondial dans les solutions technologiques de pointe', affirme son PDG Philippe Salle.





Valeurs associées ATOS 40,4800 EUR Euronext Paris -3,62%