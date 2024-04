Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: ouvre un centre de compétences AWS à Lyon information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui l'ouverture d'un centre de compétences AWS sur son site lyonnais.



Les clients pourront tirer parti de hauts niveaux d'automatisation, d'une plateforme évolutive et des fonctions natives du cloud d'AWS pour gagner en agilité et rapidité dans le déploiement de nouveaux services, indique la société.



' Avec l'ouverture de ce centre de compétences AWS, Atos renforce son ancrage local et sa proposition de valeur pour ses clients qui pourront tirer pleinement parti du potentiel des technologies cloud et de l'IA, que ce soit dans le cadre de la transformation de leurs infrastructures ou de leurs projets d'innovation 'déclareRaoul Roth, Directeur Général France, Atos.





