Atos: Onepoint est passé sous le seuil des 10% du capital

( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'entreprise Onepoint a enclenché sa sortie du capital d'Atos, ancien fleuron français de l'informatique, franchissant à la baisse le seuil des 10% du capital et des droits de vote, a-t-elle indiqué jeudi à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Au 28 juin, Onepoint, premier actionnaire d'Atos, ne détenait plus que 9,57% du capital et des droits de vote, contre plus de 11% auparavant, après avoir retiré son offre de reprise du groupe mercredi 26 juin et annoncé souhaiter se retirer de son capital deux jours plus tard.

Embourbé dans une crise financière depuis près de trois ans, Atos, qui traîne une dette brute colossale de 4,8 milliards d'euros, a enclenché en février une procédure de restructuration et se retrouve depuis ballotté au gré des offres de reprise.

Après le retrait de Onepoint, les créanciers et les banques d'Atos se sont entendus dimanche 30 juin pour reprendre et sauver eux-mêmes l'entreprise.

Atos va être un pilier technologique des JO de Paris cet été et son avenir revêt également une forte dimension politique liée à ses activités stratégiques dans le domaine de la défense (équipement de l'armée ou supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire française).

Jeudi, l'action Atos ne valait plus que 77 centimes d'euros à la Bourse de Paris, contre plus de 14 euros il y a encore un an.