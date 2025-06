Atos : net rejet sous les 40E, du soutien à partir de 35E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Atos invalide son momentum haussier, l'objectif des 45E (résistance de la mi-mai) est resté lointain, le titre subit un net rejet sous la barre des 40E.

Le titre devrait en passer par un re-test de la zone support des 35E (plancher du 9 avril), voir un retracement des 34,6E, le plancher du 5 mai dernier.





Valeurs associées ATOS 36,3800 EUR Euronext Paris -3,73%