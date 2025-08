Atos: le titre monte, résultats et objectifs conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 09:35









(Zonebourse.com) - Atos s'adjuge plus de 4% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état de résultats semestriels conformes aux attentes et avoir confirmé ses objectifs annuels pour 2025.



Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe français de technologies a atteint 4.020 millions d'euros, en décroissance organique de 17,4% par rapport au premier semestre 2024, en raison de ses récentes pertes et sorties volontaires de contrats.



Sa marge opérationnelle s'est cependant élevée à 113 millions d'euros au premier semestre, soit une hausse organique de 15% par rapport au premier semestre 2024, ce qui correspond à une marge de 2,8% du chiffre d'affaires - contre 2% au premier semestre 2024 - sous l'effet de ses premières mesures de réduction des coûts.



Les prises de commandes s'établissent, de leur côté, à 3,3 milliards d'euros au premier semestre, en légère baisse par rapport à la même période de l'an dernier, donnant un ratio prise de commandes/chiffre d'affaires ('book-to-bill') s'est établi à 83% au premier semestre, en amélioration par rapport aux 73% de la même période en 2024, ce qui traduit néanmoins 'une décroissance embarquée pour les prochains trimestres', notent les analystes d'AllInvest Securities.



Atos a par ailleurs confirmés ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour une marge opérationnelle d'environ 4%. La variation nette de la trésorerie avant remboursement de la dette d'environ est pour sa part attendue négative, à hauteur de -350 millions d'euros.



Dans son communiqué, Atos indique avoir signé hier un contrat d'achat d'actions avec l'Etat français portant sur la cession de son activité 'Advanced Computing', qui regroupe notamment ses métiers dans le calcul haute performance (HPC) et l'informatique quantique pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros.



La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.



A la Bourse de Paris, l'action Atos progressait de 4,4% vendredi matin dans les premiers échanges dans le sillage de toutes ces annonces.





