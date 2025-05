Atos: lancement de la solution SkyMon NG information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Atos fait part du lancement par sa division Eviden, de la solution de surveillance des satellites de nouvelle génération SkyMon NG qui, 'conçu pour les infrastructures cloud et intégrant l'IA, améliore la prédiction des interférences et l'efficacité opérationnelle'.



'SkyMon NG permet aux opérateurs de gérer la complexité des systèmes de communication numérique par satellite, dont les comportements dynamiques tels que les sauts de faisceaux et le traitement embarqué', explique le groupe informatique.



Il répond aux enjeux de surveillance en temps réel et d'optimisation des ressources, améliorant ainsi les performances des opérateurs tout en réduisant les coûts d'exploitation grâce à la virtualisation du segment sol.





