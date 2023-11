Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: lancement de formations en alternance avec l'Afpa information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - Atos fait savoir que Eviden, sa ligne d'activités leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, et l'Afpa (L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organisme français de formation professionnelle, au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises, lancent aujourd'hui de nouvelles offres de formation en alternance.



Ces formations sont dédiées aux métiers du numérique en tension sur les quatre filières Cloud, Big Data et IA, Cybersécurité, et IoT et seront proposées au sein d'un Campus du Numérique commun.



La première formation sera disponible dès janvier 2024.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.60%