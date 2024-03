Atos, Kering, Virbac...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Aubay

L'entreprise de services numériques publiera ses résultats annuels.

Atos

L'Etat a pris "acte de l'arrêt des discussions sur la cession éventuelle de l'activité Big Data & Security d'Atos à Airbus", a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances. A la demande de Bruno Le Maire, le Comité interministériel de restructuration industrielle participe aux discussions avec la direction, le conseil d'administration, la mandataire ad hoc et les créanciers de l'entreprise. La priorité de l'Etat est "de dégager des solutions pour stabiliser sa situation financière et donner toute la visibilité nécessaire aux parties prenantes, en particulier les salariés de l'entreprise".

Bastide

Le spécialiste de la santé à domicile rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Beneteau

Beneteau a fait part de "résultats records" lors de la publication de ses comptes 2023. Le spécialiste des navires de plaisance a dévoilé un résultat net en hausse de 81,4%, passant de 103,1 millions d'euros à 182,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'inscrit en hausse de 59% à 246 millions d'euros et le chiffre d'affaires en amélioration de 18,3%, à 1,78 milliard d'euros. A fin 2023, la trésorerie nette du groupe ressort à 247,3 millions d'euros comparé à 211,2 millions d'euros un an plus tôt.

Claranova

Le groupe technologique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées présentera ses résultats annuels.

Ekinops

Ekinops, spécialiste de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, annonce l'ouverture de ses nouveaux bureaux américains à Rockville. Ces nouveaux locaux sont "le reflet de la montée en puissance d'Ekinops en Amérique du Nord, rendant nécessaire l'accroissement des locaux américains du groupe", souligne un communiqué. L'Amérique du Nord représente désormais 25% de l'activité du groupe en 2023, contre 18% en 2021) et la première région d'Ekinops pour les ventes de sa plateforme de Transport optique Ekinops360.

Fnac Darty

Fnac Darty annonce le succès de son refinancement obligataire et le placement d'une nouvelle obligation de 550 millions d'euros à échéance avril 2029 permettant le refinancement intégral des obligations existantes 2024 et 2026. Cette opération a été accueillie favorablement par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, en France et à l'international, et a été sursouscrite plusieurs fois. La date de règlement-livraison des nouvelles obligations est prévue le 28 mars 2024, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale précisera ses résultats annuels.

Haulotte

Haulotte a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un résultat opérationnel courant à 31 millions d'euros, en hausse de 36 millions d'euros par rapport à 2022. Le spécialiste des nacelles élévatrice a dégagé en 2023 un chiffre d'affaires de 767 millions d'euros, en hausse de 28%. Par ailleurs, le groupe indique qu'il ne distribuera aucun dividende lors de son assemblée générale du 23 mai. Côté perspectives, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024, et une marge opérationnelle courante proche des 5% de son chiffre d'affaires

Kering

Les tendances actuelles conduisent Kering à une estimation de baisse du chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 10% en comparable au premier trimestre 2024 par rapport à l'année dernière. "Cette performance reflète, principalement, un recul plus marqué de Gucci, en particulier en Asie-Pacifique", explique le groupe de luxe. Ainsi, le chiffre d'affaires de Gucci au 31 mars devrait être en retrait de près de 20% en comparable.

NRJ Group

Le groupe de médias indiquera ses résultats annuels.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale divulguera ses résultats annuels.

Virbac

En 2023, Virbac a enregistré un résultat net consolidé en recul de 0,2% à 121,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions du laboratoire vétérinaire a progressé de 0,8% à 188,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 15,1% contre 15,3% en 2022. Elle est ressortie à 15,3% à taux de change constants. Déjà publié, le chiffre d'affaires annuel a atteint 1,24 milliard d'euros, en progression de 2,5% en données publiées et de 4,9% à taux de change constants.