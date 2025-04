Atos: fonctionnalité IA pour accompagner les sommeliers information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir intégré une fonctionnalité d'Intelligence Artificielle générative à la solution de gestion de cave Selartag, permettant de faciliter la création des fiches de vins.



Développée en collaboration avec Amazon Bedrock en six mois, cette IA réduit de 90% le temps de création des fiches et augmente le taux de complétude des données à 88%, contre 53% auparavant.



En utilisant la reconnaissance d'image, l'IA automatise la saisie des informations en préremplissant la fiche d'une bouteille en sept secondes.



Cette innovation améliore la qualité des données et réduit les tâches administratives des sommeliers, leur permettant de se concentrer sur leur coeur de métier.





