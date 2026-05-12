Atos, Fnac Darty, Chargeurs... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Adocia

La société de biotechnologie annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Aliko Scientific

La holding industrielle et financière Aliko Scientific, spécialiste des diagnostics oncologiques avancés, a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'américain Cellay Inc.

Altamir

La société cotée de private equity publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Atos

Atos annonce la signature d'un accord-cadre avec Backbase, créateur du système d'exploitation bancaire natif d'IA, pour un partenariat déployé sur les marchés internationaux.

Cellectis

Cellectis a dévoilé ses résultats trimestriels et a annoncé disposer, au 31 mars 2026, de 188 millions de dollars de trésorerie, lui permettant de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027.

Chargeurs

La Compagnie Chargeurs Invest affiche un chiffre d'affaires, y compris Novacel, en recul de 11,8% à 165,7 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, avec un retrait organique de 8,3%, un impact de change négatif de 4,1% et un effet de périmètre positif de 0,6%.

Coface

L'expert en assurance-crédit communiquera ses résultats du premier trimestre.

Eiffage

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fnac Darty

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) sur les actions et les OCEANE de Fnac Darty, déposée par EP FR Holdco, une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, sera ouverte ce mardi 12 mai 2026.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux précisera ses résultats du premier semestre

Lacroix

Sur les trois premiers mois de l'année, Lacroix a publié un chiffre d'affaires en croissance de 5,9 % pour le premier trimestre 2026. Entre rééquilibrage stratégique de ses pôles et renforcement de sa structure financière, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.

Pluxee

Le spécialiste des avantages aux salariés, Pluxee, a annoncé la clôture de son programme de rachat d'actions lancé fin 2025. Cette opération, marquée par l'annulation d'une large partie des titres acquis.

Prodways

Le conseil d'administration de Prodways a confirmé le principe d'un projet d'offre publique de rachat d'actions visant à proposer à ses actionnaires le rachat d'un maximum de 18 181 818 actions, en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

Rexel

L'expert mondial de la distribution professionnelle multicanal de produits et services pour le monde de l'énergie a signé un accord définitif pour l'acquisition de Revere Electrical Supply.

SES

SES publie, au titre de son 1er trimestre 2026, un EBITDA ajusté de 404 MEUR, en croissance de 57% en comparaison annuelle et à taux de change constants, une progression reflétant la pleine intégration d'Intelsat à partir du 17 juillet 2025.

Smaio

La société spécialisée dans la chirurgie rachidienne publiera ses ventes du premier trimestre.

Sword

La société dédiée à l'accompagnement de ses clients dans l'évolution de leur organisation à l'ère du numérique a annoncé l'acquisition de CirrhusHQ, un spécialiste reconnu du cloud AWS, basé à Edimbourg.

Valbiotis

Valbiotis annonce la création par sa coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d'une filiale à Singapour.