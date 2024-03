Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: extension pour le supercalculateur Jean Zay information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa ligne d'activité Eviden a été sélectionnée par le Grand Equipement National de Calcul Intensif (GENCI) et le CNRS pour fournir une extension majeure des capacités du supercalculateur Jean Zay, financée dans le cadre de France 2030.



Cette nouvelle infrastructure de calcul, alimentée par les processeurs Nvidia et opérée par l'Institut de développement et de ressources en informatique scientifique du CNRS, sera installée en avril et sera entièrement disponible aux utilisateurs au début de l'été.



Cette extension du calculateur Jean Zay augmentera sa puissance crête de calcul, la faisant passer de 36,85 à 125,9 PFlop/s. Cette mise à disposition contribuera à augmenter les capacités de la filière IA française dans la compétition internationale.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +8.19%