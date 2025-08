Atos : efface la résistance des 34,4E information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 13:47









(Zonebourse.com) - Atos efface la résistance des 34,4E, ce qui confirme le scénario d'une reprise parabolique moyen terme : le titre s'ouvre le chemin des 38,1E





Valeurs associées ATOS 35,7000 EUR Euronext Paris +8,68%