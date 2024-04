Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: contrat pour renforcer un supercalculateur au Brésil information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa ligne de métier Eviden a signé un nouveau contrat de 19,4 millions de dollars avec le Laboratoire National de Calcul Scientifique (LNCC) afin d'étendre la capacité de son supercalculateur 'Santos Dumont', installé à Petrópolis au Brésil.



Basée sur son architecture BullSequana XH3000, cette extension permettra à Eviden de multiplier sa capacité de calcul par quatre, confirmant ainsi la position du supercalculateur comme le plus puissant d'Amérique latine dédié à la recherche universitaire.



Cette modernisation aidera le LNCC, non seulement à répondre à la demande croissante de la communauté universitaire en matière de calcul, mais aussi à l'accompagner dans ses initiatives de recherche de pointe, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier.





