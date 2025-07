Atos: contrat pour fournir Lifelink à un port en Croatie information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 13:08









(Zonebourse.com) - Atos annonce que sa division Eviden a remporté un contrat stratégique pour le déploiement, dans le port de Ploce en Croatie, d'un réseau mobile privé 5G intégrant des composants clés de sa solution Lifelink, en collaboration avec son partenaire local Markoja.



Cette initiative marque une étape majeure de Smart Port, le projet de transformation numérique du port, visant à moderniser la logistique, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à renforcer la sécurité à l'aide de la 5G.



'Le port de Ploce est le hub logistique stratégique de l'Europe centrale et du Sud-Est, et le déploiement d'un réseau 5G dédié permettra la connexion transparente et temps réel des opérations portuaires', ajoute le groupe de services informatiques.



'Le succès établi de sa solution Lifelink dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des services publics, conduit désormais Eviden à se développer dans des projets d'infrastructure à grande échelle dans les secteurs du transport et de l'industrie', poursuit-il.





