Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: contrat avec IGM pour une migration vers le cloud information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Atos indique que sa ligne d'activités Eviden a été sélectionnée par IGM Financial, une société de gestion de patrimoine et d'actifs de premier plan au Canada, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an pour la migration de ses actifs.



Grâce à sa suite d'outils Cloudamize Studio, à Cloud Migration Center et à ses capacités de pointe en matière de modernisation, Eviden soutiendra la migration d'IGM de centre de données existants vers les plateformes Microsoft Azure et Google Cloud.



'La fourniture combinée de solutions offrira à IGM un modèle cloud natif qui permettra d'obtenir un retour sur investissement et de générer des résultats commerciaux grâce à un contrôle, une vitesse et une évolutivité améliorés', explique Atos.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.04%