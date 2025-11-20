Atos choisi pour une initiative de l'ECCC
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 13:12
Cette initiative vise à 'développer une communauté forte et cohérente autour des enjeux de cybersécurité en renforçant la collaboration, le partage de connaissances et le déploiement de solutions innovantes en matière de cybersécurité à l'échelle européenne'.
Piloté par Eviden, le consortium CIPHER (Cybersecurity Intelligence, Protection and Holistic Enterprise Resilience), qui réunit 13 partenaires issus de 7 pays européens, contribuera directement à la mission de l'ECCC.
Les solutions d'Eviden seront ainsi intégrées à une plateforme de tests de sécurité collaborative permettant aux fournisseurs européens de services essentiels d'évaluer leur stratégie de résistance aux cyber menaces.
Valeurs associées
|43,2850 EUR
|Euronext Paris
|-1,20%
A lire aussi
-
Les derniers chiffres publiés par la DGFiP le confirment : l’impôt sur le revenu reste massivement porté par les ménages les plus aisés. Alors que 10 % des foyers fiscaux assument près des trois quarts de l’IR, les recettes ont encore bondi en 2025, tirées par ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de
-
Respirer un air pollué au travail peut causer une maladie respiratoire grave, dit une agence sanitaire
Etre exposé à des polluants, vapeurs, gaz, particules ou fumées, en travaillant dans l'agriculture ou l'industrie peut causer une BPCO, une maladie respiratoire "souvent associée au tabagisme" et "largement sous-diagnostiquée" en France, dont la reconnaissance ... Lire la suite
-
par David Shepardson Verizon a annoncé jeudi prévoir de supprimer 13.000 emplois, son plus grand plan de licenciement à ce jour alors que le groupe américain de télécommunications cherche à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le premier opérateur de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer