 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 718,16
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 11:08

Atos SE ATOS.PA :

* RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION AFIN DE POURSUIVRE ET ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DE SON PLAN DE TRANSFORMATION

Texte original [https://tinyurl.com/ykbbr4w7] Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ATOS
43,1150 EUR Euronext Paris -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • societe générale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    Société Générale: Deutsche Bank passe à l'achat, avec un objectif relevé
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:16 

    (Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Quatre nominations à la direction chez Atos
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:03 

    (Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 11:51 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank