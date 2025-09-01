information fournie par Reuters • 01/09/2025 à 11:08

Atos annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan

Atos SE ATOS.PA :

* RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION AFIN DE POURSUIVRE ET ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DE SON PLAN DE TRANSFORMATION

Texte original [https://tinyurl.com/ykbbr4w7] Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)