Atos : alerte baissière sur franche cassure des 34,6E information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:29









(CercleFinance.com) - Atos valide une sérieuse alerte baissière avec la franche cassure des 34,6E, le plancher des 24 avril et 5 mai (et 20 mai également).

Le titre se dirige vers le retracement des 31E, plancher du 25 février et du 20 avril au 'fixing' d'ouverture... l'objectif suivant sera l'ex-résistance des 28E.





Valeurs associées ATOS 33,4450 EUR Euronext Paris -4,57%