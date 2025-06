Atos: a reçu une offre de l'État français information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 07:49









(CercleFinance.com) - Atos annonce ce matin avoir reçu une offre ferme de l'État français pour l'acquisition de son activité 'Advanced Computing', à l'exclusion des activités de 'Vision AI' (comprenant principalement la filiale Ipsotek acquise en 2021).



Cette acquisition porte sur une valeur d'entreprise (VE) de 410 millions d'euros, dont 110 millions d'euros de compléments de prix basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices 2025 (50 millions d'euros qui devraient être payés à la clôture de la transaction) et 2026 (60 millions d'euros).



L'activité ' Advanced Computing ' du Groupe Atos rassemble les divisions Calcul Haute Performance (HPC) & Quantique ainsi que les divisions Business Computing & Intelligence Artificielle. Le périmètre de la transaction devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2025.



Eviden réorganisera ses capacités ' Vision AI ' (basées au Royaume-Uni) autour d'une nouvelle division afin de continuer à se concentrer sur l'IA, les données et la sécurité.



'La trajectoire financière du Groupe Atos pour 2028 présentée lors du Capital Markets Day du 14 mai 2025, dans l'hypothèse d'une cession d'Advanced Computing, reste inchangée' précise le groupe.





Valeurs associées ATOS 38,6000 EUR Euronext Paris +0,29%