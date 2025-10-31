ATON : RESULTATS SEMESTRIELS 2025

Une structure financière assainie et des filiales en développement

Illkirch, le 31 octobre 2025 – 18h00

Lors de sa réunion du 31 octobre 2025, le Conseil d'administration du Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre 2025 (période du 1 er janvier au 30 juin 2025), présentés synthétiquement ci-dessous. Le rapport semestriel 2025 est disponible sur le site internet de la société, www.aton- group.com .

L'état de la situation financière est présenté comparativement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2024. En revanche, aucun comparatif n'est présenté pour l'état du compte de résultat, les comptes consolidés semestriels étant établis pour la première fois au 30 juin 2025.

Résultats semestriels

Données consolidées en M€

Normes IFRS - Données non auditées Exercice 2024

(12 mois) 1 er semestre 2025

(6 mois) Chiffre d'affaires 0,6 0,3 Excédent brut d'exploitation (EBE) -0,4 -0,1 Résultat opérationnel courant -1,4 -0,5 Résultat opérationnel -0,8 -0,5 Résultat financier -0,3 0,0 Résultat net consolidé (part du groupe) -1,1 -0,5

Au 1 er semestre 2025, Aton a poursuivi son redressement financier et opérationnel, confirmant la réussite du plan de restructuration engagé en 2024.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 287 K€ au 30 juin 2025, soutenu par la reprise d'activité d'Inoviem Scientific (+36% de croissance du chiffre d'affaires social de la filiale). Ce niveau d'activité témoigne d'un retour à la dynamique commerciale et de l'effet des synergies entre les filiales.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) semestriel 2025 est proche de l'équilibre à -0,1 M€, contre une perte d'EBE de -0,4 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2024. Cela reflète la maîtrise renforcée des charges et la rationalisation des coûts au sein des filiales.

Le résultat opérationnel courant semestriel s'élève à -0,5 M€, contre une perte opérationnelle courante annuelle de -1,4 M€ en 2024. En l'absence d'autres produits et charges opérationnels non courants, le résultat opérationnel est identique à -0,5 M€.

Le résultat financier semestriel est quasi nul (-4 K€), contre -0,3 M€ sur l'exercice 2024, du fait de la diminution des charges d'intérêt consécutivement à la conversion de 3,6 M€ de dettes en capital en juillet 2024.

Le résultat net consolidé (part du groupe) est de -0,5 M€ au 1 er semestre 2025, contre une perte nette de -1,1 M€ en 2024.

Cette amélioration des résultats confirme l'efficacité du plan de redressement financier et opérationnel.

Situation bilancielle du Groupe Aton

ACTIF - Données consolidées

en M€ - Normes IFRS 31/12

2024 30/06

2025 PASSIF - Données consolidées

en M€ - Normes IFRS 31/12

2024 30/06

2025 Actif immobilisé 5,1 4,8 Capitaux propres 1,2 0,8 Actif circulant 1,3 0,8 Dettes financières 2,8 2,4 Trésorerie 0,1 0,1 Dette locative (IFRS 16) 1,9 1,7 Autres passifs 0,9 0,7 Total ACTIF 6,4 5,6 Total PASSIF 6,4 5,6

La situation bilancielle d'Aton a peu évolué au 1 er semestre 2025, alors que l'exercice 2024 avait permis de restaurer la solvabilité du groupe.

Au 30 juin 2025, le Groupe Aton bénéficiait de 0,8 M€ de capitaux propres consolidés, pour des dettes financières ramenées à 2,4 M€, principalement composées d'emprunts obligataires convertibles et d'emprunts bancaires.

La trésorerie disponible était de 0,1 M€ au 30 juin 2025. Début 2025, l'administration fiscale a confirmé le caractère éligible des Crédit Impôt Recherche (CIR) de 2022 et 2023 pour la filiale Inoviem Scientific. Cela a permis le versement effectif des montants correspondants au cours du semestre.

Un portefeuille de filiales à fort potentiel

Inoviem Scientific a poursuivi le développement de son offre de services en pharmacologie fonctionnelle et a représenté le Groupe Aton au congrès ESMO ( European Society For Medical Oncology ) à Berlin, consolidant son positionnement auprès de l'industrie pharmaceutique.

PIMS Technology a obtenu un financement de 500 K€ auprès de Bpifrance, étape clé vers la phase de production en série et de commercialisation de son instrument d'analyse moléculaire PIMS ® Q8. Capable de traiter jusqu'à 20 patients par heure, cette solution fournit aux cliniciens et aux laboratoires pharmaceutiques les moyens de prédire la réponse d'un patient à un traitement, de sélectionner les bonnes cohortes pour les essais cliniques, et de surveiller en temps réel l'efficacité thérapeutique.

B Cell Design a conclu un partenariat stratégique avec Logical Biological, leader mondial des matériaux biologiques critiques, ouvrant de nouveaux débouchés internationaux dans le domaine du diagnostic et des matériaux biologiques critiques. Les anticorps monoclonaux à Fc humain développés par

B Cell Design représentent une rupture technologique pour le diagnostic, en restituant la complexité et la pertinence du plasma pathologique, tout en offrant une solution éthique et durable face à la raréfaction de cette ressource essentielle. Grâce à l'expertise de Logical Biological, cette innovation bénéficie d'un accès direct à un marché mondial en forte croissance, marqué par des besoins urgents en alternatives fiables.

Cette dynamique témoigne de la cohérence du recentrage stratégique autour des pôles biotechnologies, diagnostic et recherche pharmaceutique.

Perspectives

Au cours des prochains mois, Aton va poursuivre l'accroissement de ses revenus et de sa rentabilité en continuant d'optimiser l'organisation du Groupe et en renforçant les synergies opérationnelles entre ses filiales. Les principaux axes de développement demeurent :

Renforcer le déploiement des nouveaux services différenciants d'Inoviem Scientific, notamment la biobanque de tissus humains, pour soutenir les études translationnelles et cliniques et générer de nouveaux relais de croissance ;

notamment la biobanque de tissus humains, pour soutenir les études translationnelles et cliniques et générer de nouveaux relais de croissance ; Déployer B Cell Design à l'international , en s'appuyant sur la montée en puissance de sa gamme d'anticorps à récepteurs Fc humain pour le diagnostic et la signature de nouveaux partenariats industriels stratégiques, à l'image de celui conclu récemment avec Logical Biological ;

, en s'appuyant sur la montée en puissance de sa gamme d'anticorps à récepteurs Fc humain pour le diagnostic et la signature de nouveaux partenariats industriels stratégiques, à l'image de celui conclu récemment avec Logical Biological ; Augmenter les capacités de production de B Cell Design , avec l'adaptation des laboratoires, l'acquisition de nouveaux équipements industriels et la modernisation des procédés, afin de soutenir la montée en volume de la production d'anticorps à récepteurs Fc humain ;

, avec l'adaptation des laboratoires, l'acquisition de nouveaux équipements industriels et la modernisation des procédés, afin de soutenir la montée en volume de la production d'anticorps à récepteurs Fc humain ; Accélérer la phase de commercialisation de Pims Technology , avec pour objectif la finalisation du développement, l'obtention du marquage CE et l'enregistrement de premières ventes en 2026 ;

Le Groupe prépare également un nouveau tour de financement afin de soutenir la montée en échelle industrielle de PIMS Technology et d'accélérer la commercialisation internationale de B Cell Design.

Léone ATAYI, Présidente du Groupe Aton déclare : « Après avoir rétabli nos fondamentaux, nous nous concentrons désormais sur la croissance durable de nos revenus. Chaque filiale contribue activement à la création de valeur et nos efforts conjoints visent à consolider nos positions sur des marchés en expansion. Nous avançons avec méthode pour transformer ce potentiel en performances tangibles, dans la durée, au bénéfice de nos actionnaires. »

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com