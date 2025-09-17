ATON : PIMS TECHNOLOGY LEVE 500 K EUR AUPRES DE BPIFRANCE ET PREPARE UN TOUR DE TABLE POUR LANCER LA COMMERCIALISATION DE SA TECHNOLOGIE DE STRATIFICATION DES PATIENTS

Illkirch, le 17 septembre - 18h00

ATON SA (Euronext Growth - FR0004153930 - ALTAO) annonce que sa filiale PIMS Technology, société développant des solutions analytiques innovantes pour personnaliser les traitements aux besoins des patients, a sécurisé un financement de 500 K€ sous forme d'avance remboursable auprès de Bpifrance.

Créée en tant que spin-off d'Inoviem Scientific, PIMS Technology a bénéficié dès sa fondation du soutien stratégique du fonds régional Capital Grand Est et de l'industriel Weil Industries. Cette alliance d'investisseurs institutionnels et industriels a permis de structurer l'entreprise, d'assurer son financement initial et de poser les bases de son passage à l'échelle industrielle.

La mission de PIMS Technology est de rendre accessible la technologie PIMS ® ( Physiological Inter-Molecular Modulation Spectroscopy ), fruit de plus de dix années de recherche. Cette approche unique permet d'obtenir une véritable “empreinte physiologique” des patients et des traitements, ouvrant la voie à une médecine de précision plus efficace et plus prédictive.

Pour concrétiser cette ambition, PIMS a développé PIMS ® Q8, une plateforme prête pour l'industrialisation qui combine spectroscopie avancée et logiciel d'analyse propriétaire. Capable de traiter jusqu'à 20 patients par heure, cette solution fournit aux cliniciens et aux laboratoires pharmaceutiques les moyens de :

prédire la réponse d'un patient à un traitement ;

sélectionner les bonnes cohortes pour les essais cliniques ;

surveiller en temps réel l'efficacité thérapeutique.

Face à la complexité croissante des essais cliniques et à l'essor de la médecine de précision, les acteurs de la santé ont un besoin urgent d'outils fiables pour identifier les bons patients, optimiser les protocoles et améliorer les chances de succès thérapeutique. PIMS ® Q8 répond à cet enjeu en offrant une approche simple, rapide et prédictive de la stratification des patients.

C'est dans ce contexte que PIMS Technology annonce avoir sécurisé un financement 500 K€ sous forme d'avance remboursable auprès de Bpifrance, portant à 1,25 M€ le soutien total de Bpifrance depuis la création de la société, dont 150 K€ sous forme de subvention. Cette étape marque un jalon essentiel vers la phase de production en série et la commercialisation de la technologie.

« Cette levée de fonds confirme la confiance des partenaires institutionnels dans notre technologie et dans notre vision : mettre la bonne thérapie entre les bonnes mains, au bon moment », déclare Pierre Eftekhari, fondateur et Directeur général de PIMS Technology . « Nous préparons maintenant un tour de table plus large, avec l'entrée de nouveaux investisseurs à notre capital, pour accélérer notre déploiement commercial et répondre à la demande croissante en outils de stratification des patients, bien au-delà de l'oncologie. »

« PIMS Technology illustre parfaitement la stratégie d'ATON : fédérer des sociétés innovantes et complémentaires pour proposer des solutions end-to-end à l'industrie pharmaceutique », ajoute Léone Atayi, Présidente d'ATON . « Avec PIMS ® Q8, nous sommes en mesure de transformer la manière dont les essais cliniques sont conçus et d'améliorer significativement les chances de succès de nouveaux traitements. »

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com