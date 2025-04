ATON (ex HYBRIGENICS) : RÉSULTATS ANNUELS CONSOLIDÉS 2024

Nette amélioration du résultat net et renforcement des fonds propres

Illkirch, le 30 avril 2025 - 18h00

Lors de sa réunion du 28 avril 2025, le Conseil d'administration d'Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), société spécialisée dans le secteur des sciences médicales, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2024 (clos le 31 décembre 2024), présentés synthétiquement ci-dessous. Les comptes consolidés et sociaux au titre de l'exercice 2024 sont audités. Le rapport annuel 2024 est disponible sur le site internet de la société, www.aton- group.com .

L'exercice 2024 marque un tournant stratégique majeur pour le Groupe Aton, tant sur le plan financier qu'opérationnel, renforçant sa capacité à saisir de nouvelles opportunités de développement.

Conformément aux objectifs annoncés en 2024, le Groupe a réalisé avec succès sa restructuration financière, avec la conversion de créances en actions, via avec une augmentation de capital de 3,6 M€ en juillet 2024, qui a permis un désendettement financier substantiel et un renforcement des fonds propres.

Les actionnaires historiques et nouveaux, représentant 65,14% du capital à l'issue de ces opérations, se sont engagés à conserver leurs actions ( lock-up ) pour une période minimale de 24 mois à l'issue de l'augmentation de capital, témoignant ainsi de leur confiance dans l'avenir du Groupe.

Sur le plan opérationnel, outre l'importante réduction des charges opérationnelles (-38%) menée sur l'exercice, la liquidation de Stemcis a libéré des ressources pour accélérer la croissance des pôles à fort potentiel : Inoviem Scientific (pharmacologie translationnelle), Pims Technology (innovation en diagnostic) et B-Cell Design (anticorps pour le diagnostic in vitro).

Le périmètre de consolidation du Groupe ATON au 31 décembre 2024 comprend les entités suivantes :

Inoviem Scientific (capital détenu à 97%) est consolidé à 100% ;

(capital détenu à 97%) est consolidé à 100% ; Pims Technology (capital détenu à 68,7%) est consolidé à 100% ;

(capital détenu à 68,7%) est consolidé à 100% ; B-Cell Design (participation de 12,12% au capital) est mis en équivalence ;

La société Stemcis , en cours de liquidation judiciaire, a été sortie du périmètre de consolidation.

Résultats annuels consolidés

Données consolidées en M€

Normes IFRS - Données auditées Exercice 2024 Exercice 2023 Chiffre d'affaires 0,6 0,6 Résultat opérationnel courant -1,4 -2,1 Résultat financier -0,3 -5,2 Résultat net consolidé (part du groupe) -1,1 -7,9

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 s'élève à 0,6 M€, stable par rapport à l'exercice précédent. Ce chiffre d'affaires est essentiellement généré par la société Inoviem Scientific.

Le résultat opérationnel s'élève à -1,4 M€ contre -2,1 M€ en 2023, témoignant d'une réduction drastique de -38% des charges opérationnelles au cours de l'exercice (-39% sur les charges externes et -37% sur les frais de personnel). L'effectif moyen sur l'exercice s'établit à 9 salariés contre 24 sur l'exercice 2023.

La restructuration financière a porté ses fruits : le résultat financier s'établit à -0,3 M€ en 2024, contre

-5,2 M€ un an plus tôt. Après l'ajustement exceptionnel de 5,0 M€ sur la valeur des titres Inoviem Scientific et Stemcis enregistré en 2023, le résultat financier 2024 est désormais constitué uniquement des charges d'intérêts sur emprunts.

Grâce à une restructuration réussie et une forte réduction des charges, le Groupe Aton divise sa perte nette par plus de 7, ramenant son résultat net consolidé à -1,1 M€ en 2024 contre -7,9 M€ l'année précédente.

Situation bilancielle du Groupe Aton

ACTIF - Données consolidées

en K€ - Normes IFRS 31/12

2024 31/12

2023 PASSIF - Données consolidées

en K€ - Normes IFRS 31/12

2024 31/12

2023 Actif immobilisé 5,1 6,6 Capitaux propres 0,8 -2,1 Actif circulant 1,3 3,0 Dettes financières 2,8 4,6 Trésorerie 0,1 0,1 Dette locative (IFRS 16) 1,9 2,2 Autres passifs 0,9 2,7 Total ACTIF 6,4 9,8 Total PASSIF 6,4 9,8

À la suite de la restructuration financière intervenue en juillet 2024, le Groupe Aton a significativement renforcé sa structure financière. Cette opération, marquée par la conversion de 3,6 M€ de dettes en capital, a permis de restaurer les fonds propres consolidés, qui sont redevenus positifs à hauteur de 0,8 M€, contre un montant négatif de -2,1 M€ à fin 2023. Le compte courant d'associé détenu par DMS SA a également été intégralement apuré à cette occasion, contribuant à l'assainissement du bilan.

Grâce à ces mesures, la dette financière du Groupe (hors dette locative IFRS 16) a été réduite à 2,8 M€ au 31 décembre 2024, principalement composée d'emprunts obligataires convertibles et d'emprunts bancaires. Sur un an, la dette financière nette a ainsi diminué de manière significative, passant de 4,6 M€ à 2,8 M€, illustrant l'amélioration de la situation financière du Groupe.

Post clôture de l'exercice, la trésorerie a été renforcée en 2025 par le remboursement de crédits d'impôt recherche validés par l'administration fiscale, pour un montant total de 0,9 M€.

Perspectives 2025

Aton se fixe d' accroître ses revenus et sa rentabilité en continuant d'optimiser l'organisation du Groupe et en renforçant les synergies opérationnelles entre ses filiales. Les principaux axes de développement sont :

Renforcer le déploiement des nouveaux services différenciants d'Inoviem Scientific, notamment la biobanque de tissus humains, pour soutenir les études translationnelles et cliniques et générer de nouveaux relais de croissance ;

notamment la biobanque de tissus humains, pour soutenir les études translationnelles et cliniques et générer de nouveaux relais de croissance ; Déployer B-Cell Design à l'international , en s'appuyant sur la montée en puissance de sa gamme d'anticorps à récepteurs Fc humain pour le diagnostic et la signature de partenariats industriels stratégiques ;

, en s'appuyant sur la montée en puissance de sa gamme d'anticorps à récepteurs Fc humain pour le diagnostic et la signature de partenariats industriels stratégiques ; Augmenter les capacités de production de B-Cell Design , avec l'adaptation des laboratoires, l'acquisition de nouveaux équipements industriels et la modernisation des procédés, afin de soutenir la montée en volume de la production d'anticorps à récepteurs Fc humain dès 2025 ;

, avec l'adaptation des laboratoires, l'acquisition de nouveaux équipements industriels et la modernisation des procédés, afin de soutenir la montée en volume de la production d'anticorps à récepteurs Fc humain dès 2025 ; Accélérer la phase de commercialisation de Pims Technology , avec pour objectif la finalisation du développement, l'obtention du marquage CE et les premières ventes d'ici fin 2025 ;

, avec pour objectif la finalisation du développement, l'obtention du marquage CE et les premières ventes d'ici fin 2025 ; Valoriser le portefeuille de brevets par une stratégie active de licensing et de co-développement, avec l'ambition de générer des revenus récurrents dès 2025.

Léone Atayi, Présidente – Directrice générale d'Aton, déclare :

« L'année 2024 a marqué un tournant structurant pour Aton. Nous abordons 2025 avec une ambition renforcée, des fondations assainies et l'engagement de créer une valeur durable pour nos actionnaires, partenaires et collaborateurs. »

Prochains rendez-vous : assemblée générale annuelle le lundi 30 juin 2025 , au siège social de la société à Illkirch-Graffenstaden & webinaire actionnaires en juin 2025 (date à définir).

A propos d'Aton

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

ATON est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA-PME

ATON

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com